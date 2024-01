Niklaus Wirth, Pascal'in yaratıcısı, 89 yaşında öldü

Association for Computing Machinery har meddelat att Niklaus Wirth, den schweiziske datorvetaren som skapade programmeringsspråket Pascal, har dött vid en ålder av 89 år. Wirth var med och skapade flera programmeringsspråk, bland annat Euler, Algol-W och Modula, men Pascal är det mest kända och mest använda språket som skapats av honom. Pascal är ett programmeringsspråk som utvecklades för att vara enkelt, flexibelt och snabbt gå att kompilera till körbara program.

Niklaus Wirth var även känd för att ha författat den så kallade"Wirths lag", ett ordspråk som konstaterade att mjukvara blir långsammare i en snabbare takt än vad hårdvara blir kraftfullare. Techopedia skriver om Wirth's lag: "The law implies that while hardware progress has been rapid over the years, the same cannot be said of software. It also states that software complexity increases at a higher rate than hardware complexity. Slow software growth can be attributed to software creeping featuriti





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Korruptionsanklagad NRA-chef avgårWayne LaPierre, vd och vice ordförande för den mäktiga amerikanska vapenlobbyn National rifle association (NRA), avår.

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »

atNorth: Sürdürülebilir Veri Merkezi HizmetleriatNorth, İzlanda, İsveç ve Finlandiya genelinde sürdürülebilir, maliyet etkin, ölçeklenebilir koliyasyon ve yüksek performanslı hesaplama hizmetleri sunan önde gelen bir Kuzey Avrupa veri merkezi hizmetleri şirketidir.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Tang Tan, Apple'dan ayrılıp LoveFrom'a katılıyorTang Tan, önceden Apple'da iPhone ve Apple Watch için önde gelen bir tasarımcı olan, Şubat ayında Jony Ives'in tasarım firması LoveFrom'a katılmak için şirketten ayrılacak.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

General Motors ve Komatsu, Hidrojenle Çalışan Bir Maden Kamyonu GeliştirecekGeneral Motors ve Komatsu, birlikte bir hidrojenle çalışan maden kamyonu geliştirmek için işbirliği yapacak. Şu anda 3549 beygir gücüne sahip bir dizel-hibrit motoru olan Komatsu 930E temel alınacak. 2025 yılında hidrojenle çalışan bir prototip sunulacak ve bu prototipin gücü 2 megawatt'ın üzerinde olacak. Güç, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Hydrotec paketinden gelecek. Komatsu, 2030 yılına kadar emisyonlarını %50 azaltmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi planlıyor.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »