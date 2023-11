Niklas Wahllöf: Gubbar med hundar visar vägen till naturen

Försvann pandemiårens nyvunna intresse för skog och mark i samtidigt som restriktionerna? Det verkar så, men kanske kan SVT:s höstliga fingertoppskänsla leda någon tillbaka, skriver DN:s Niklas Wahllöf.

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.Under pandemin gick det upp för allt fler att det fanns en plats bortom, säg, gallerior med generiskt utbud. En plats som serverade rekreation, äventyr, kanske rent av gratis träning.

Filmens ena regissör, Michael Dweck, berättade när filmen var ny att de ”vill hitta miljöer utanför den moderna, globaliserade kulturen, världar som fortfarande har en koppling till naturen. Människor med enorm passion och visdom som lever meningsfulla liv”. Meningsfulla liv, ja. En poetisk och lite sorglig film om en mänsklighetens spillra som lever i och av naturen. Och som inte bryr sig om något annat.

Bara någon dag efter mina meditativa åttio minuter framför ”Tryffeljägarna ...” brassar ett annat strömningsbolag på med ”en dokumentär som kunde vara i din smak, Niklas”. Här handlar det om, och jag läser innantill: ”Erövring, anpassning och överlevnad. Livets fantastiska utveckling under miljarder år levandegörs i denna banbrytande naturdokumentärserie.

När vandringsutrustningen är instoppad längst in i en garderob vill vi titta på naturen som erövring, anpassning, överlevnad. Naturlig är den kanske bara för gamla gubbar i Piemonte. För oss andra meningslös.

