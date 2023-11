Nicolina, 29, gjorde om hela huset till spökhus

När Nicolina Borgby flyttade till sitt hus i Tumba fick hon en idé – att göra om sitt hem till ett skräckhus. Nu bjuder hon hem människor för att få uppleva skapelsen som tagit närmare 400 timmar att skapa.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Efter storbranden i Tumba: Logistri köper ny fastighetSpotlightlistade Logistri köper en industrifastighet i en annan Stockholmsförort – det första förvärvet i år.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SR_EKOT: Ekot 12:30 Hjälporganisationer når inte de civila i Gaza - som vittnar om akut behov av nödhjälpNyheter och fördjupning – från Sverige och världen.

Källa: sr_ekot | Läs mer ⮕

SVD: USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas.USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas. Washington står bakom Israels rätt att försvara sig – och vill samtidigt inte dras in i ett nytt Afghanistan. ”Det måste ur ett amerikanskt perspektiv finnas ett slut på det här”, säger Jan Hallenberg, professor vid Försvarshögskolan.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Mat och aktiviteter i fokus när medarbetarna får bestämmaTrots att många företag alltmer har gått över till digitala möten är fysiska möten fortfarande högt på medarbetarnas lista. Men glöm tråkiga presentationer och trist fika i stela mötesrum, menar Jessica Jonsson på Lisebergs grupp- och företagsförsäljning.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSSAMHALLE: Så når socialtjänsten familjer i utsatt område – ”Vi möter oftast nyfikenhet”En granskning av socialtjänsten i Linköping visade att vart tredje barn som placerats på hvb-hem inte fått en enda insats tidigare. Oftast för att föräldrarna tackat nej. Det blev startskottet för en genomgripande förändring.

Källa: dagenssamhalle | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Många trafikolyckor när ovädret drar in – ännu mer snö på vägVintervädret har dragit in och det märks på vägarna. I Värmlands län har 34 trafikolyckor inträffat – bara i dag. ”Välj rätt däck, håll avstånd och anpassa has

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕