Niclas Brandt i Grönwalls om höga krav för att släppa en ny låt

Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp påVia en tillfällig bröllopsspelning som blev succé var Niclas Brandt plötsligt del av ett dansband - som snabbt blev ett av Sveriges populäraste: Grönwalls.Han är värmlänningen som hamnade i Skåne när han skulle gå en musikutbildning.

I P4 Dans berättar Niclas Brandt om hur han ganska snabbt lyckades förhandla bort danslektionerna och bara fokusera på musiken. Framför allt är det dock vid pianot i Grönwalls vi känner igen Niclas Brandt, dansbandet som var ett av 1990-talets populäraste, men numer bara återförenas vid sällsynta men högst uppskattade spelningar…

Via en tillfällig bröllopsspelning som blev succé var Niclas Brandt plötsligt del av ett dansband - som snabbt blev ett av Sveriges populäraste: Grönwalls.P4 Dans besöker Gävlemaran, som lockar mer än 2000 dansare från hela Sverige. I november rivs Folkets Park i Gävle men vi är där för att fånga de sista turerna på dansgolven. headtopics.com

Leo Paulsen är 21 år och bor i palmernas stad, Trelleborg. När han blev gitarrist i Voize fick han lära sig en helt ny repertoar - och en helt ny livsstil som deltidsarbetande yrkesmusiker.Bandet ville spela musik som Svensson gillade. Och så blev det! Örjan Berggren är kapellmästare i Svänzons som programvärd i P4 Dans bjuder han på favoriter från sin personliga örongodisskål.

Benjamin Dousa: Skrota alla företagsstödFöretagarnas blivande vd Benjamin Dousa föreslår i en rapport från Timbro att industrikliv, klimatkliv och alla företagsstöd via myndigheter skrotas. Läs mer ⮕

Släpp in de politiska ungdomsförbunden på skolornaModeraterna uppmanar till öppen dialog Läs mer ⮕

Spela The Evil Within 2. Gratis på Epic Games Store just nu.Förra veckan bjöd Epic Games Store på skräckspelet The Evil Within och den här veckan bjussar de på uppföljaren The Evil Within 2. Även detta spel är bra grejer, så det är bara att hämta hem det om man inte har spelat det tidigare och är sugen på lite skräck på datorburken. Du hittar spelet via länken nedan. Läs mer ⮕

Gps-klockor och mobiler – varför övervakar vi våra barn?KRÖNIKA. Det verkar ha blivit den nya normen – att hålla koll på sina barn via gps-klockor och mobiler. Men inser föräldrar vad som samtidigt går förlorat? Läs mer ⮕

Succé för Leksand på NorrlandsturnénFyra raka förluster inför Norrlandsturnén. Då tog Leksand andra raka segern när Skellefteå besegrades med 4–1. – Vi har gjort det väldigt bra mot två tuffa bo Läs mer ⮕

Leksands succé – sänkte Skellefteå på bortaisChockförlust och Pär Lindholm av skadad. Det blev en mardrömskväll för Skellefteå AIK mot Leksand – som nu tappar mark i toppen av SHL. Läs mer ⮕