Klicka på knappen för att uppdatera!"På grund av min pågående skadesituation har jag bestämt mig för att ta en paus från sporten. Det här är ett svårt beslut, men ett beslut som känns rätt för min hälsa."

SVD: Nicklas Bäckström pausar karriären: 'Svårt beslut'NHL-stjärnan Nicklas Bäckström väljer att pausa sin karriär på grund av skadeproblem. Detta bekräftar Washington Capitals på sin webbplats. I ett uttalande säger Bäckström: ”På grund av min pågående skadesituation har jag bestämt mig för att ta en paus från sporten. Det här är ett svårt beslut, men ett beslut som känns rätt för min hälsa.” 35-år...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

