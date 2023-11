Nicklas Bäckström pausar karriären: 'Svårt beslut'

NHL-stjärnan Nicklas Bäckström väljer att pausa sin karriär på grund av skadeproblem. Detta bekräftar Washington Capitals på sin webbplats.

