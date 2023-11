Nicklas Bäckström pausar karriären

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Nicklas Bäckström tar timeout från hockeynNicklas Bäckström tar timeout från ishockeyn. Detta på grund av skadeproblem som han har dragits med sedan en tid. – Det här är ett tufft beslut, säger NHL-svensken

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Nicklas Bäckström tar paus från hockeynNicklas Bäckström, 35, tar timeout från hockeyn. Skadeproblem sätter stopp för fortsatt spel. – Ett tufft men nödvändigt beslut, säger han i ett uttalande.

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Tiktok:aren sprider konspirations­teori om att Musikhjälpen har judisk agendaSR: ”Det är mycket obehagligt att det förekommer grundlösa spekulationer om enskilda personer”

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

NWTSE: Annelie från Sunne satt fast på E18 – hyllar Röda korset och Norsk Folkehjelp”Det var en upplevelse, men det var drygt med så många timmar i bilen”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕