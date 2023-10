Ni missar det ärvda traumat hos judar

Har vi ett tankeförbud mot att fördöma Israel? Påståendet har nyligen gjorts i flera artiklar samt i ett tal av Slavoj Žižek vid Frankfurts bokmässa – där filosofen och psykoanalytikern talade om ”ett förbud mot att analysera och se komplexiteten” i konflikten.

Sverige har ofta haft en balanserad rapportering om Israel-Palestina. Offentligheten har knappast stängt ner samtal om palestiniers lidande. Med högerextrema israeliska regeringar har vi fått ingående rapportering från Israel. Menhur konflikten, särskilt sedan Libanonkriget 1982, har inneburit en demonisering av Israel (SKMA 28/10/10). Landet är nazister som påstås genomföra en förintelse av palestinier.

Det narrativet behövs för att förstå varför pogromerna den sjunde oktober på sina håll har hyllats, eller setts som bara ännu en händelse i en pågående konflikt – men också för att analysera den komplexitet Žižek talar om. Pogromerna är del i ett trauma som har format vår värld, och nu kommer att forma den mer. headtopics.com

Ari Folmans animerade dokumentärfilm ”Waltz with Bashir” handlar om den massaker libanesisk milis begick på palestinier i flyktinglägren Sabra och Shatila – utan att stoppas av israelisk militär – under Libanonkriget 1982. Filmen skildrar förövarskuld och hur samhällen via fiktion kan konfrontera krigsbrott, och fick sin premiär under Gazakriget 2009.

Ingetdera imponerade på Žižek som kallade sådana israeliska filmer för ”propaganda” och ”ideologi” – genom förövartrauma ”humaniserade” de soldater. att Förintelsen har blivit en ”civil religion” på bekostnad av bryddhet om muslimer (19/10). Han begränsar antisemitisk förföljelse till en historisk företeelse i Europa och menar att pogromerna den sjunde oktober bara ”påminner” om pogromer, eftersom judar i dag har en unik position. Samt att palestinierna straffas ”för Hitlers handlingar”. headtopics.com

Läs mer:

GoteborgsPosten »

IDF: Dödat hjärnan bakom attackerna mot Israel – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Israel: Större operation i Gaza under natten – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Israel: FN-chefen rättfärdigar terrorism – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Här grävs pappan fram ur rasmassorna – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Ryskt och kinesiskt veto mot FN-resolution – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕

Libanon: Israeliska flygattacker under natten – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och den terrorklassade organisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget. Läs mer ⮕