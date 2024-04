Next One Technology: En ledande innovatör inom byggbranschen

Sedan grundandet 2014 har Next One Technology cementerat sin position som en ledande innovatör inom byggbranschen. Deras framgångsrecept inkluderar inte bara en kontinuerlig anpassning till teknologiska förändringar utan också en stark inriktning på att erbjuda kunderna det bredaste systemet på marknaden.

Med lång erfarenhet i branschen har företaget förståelse för kundernas behov och strävar efter att göra deras projekthantering så enkel och effektiv som möjligt – detta genom realtidshantering. – Vårt fokus ligger på att erbjuda enkla och omfattande system, vilket ger våra kunder maximalt värde i en enda lösning. Genom att integrera olika funktioner i våra verktyg löser vi det vanliga problemet med att oberoende system inte kan samverka med varandra. Våra kunder vittnar om att det finns ett före och ett efter Next, säger Johan Jarskog, vd på Next One Technolog

