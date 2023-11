Nazist våldtog flera barn – får sänkt straff

Alexander Andersson säljer, enligt Expo, nazistpropaganda. Dessa klistermärken hittade polisen under sin husrannsakan. Bild: Polisen Polisen gjorde en husrannsakan hemma hos Alexander Andersson när han pekades ut som våldtäktsman. Bild: PolisenAlexander Andersson bedöms vara drivande i nazistgruppen Svea Skins. Bild: Polisen

Alexander Andersson meddelanden efter att han polisanmälts:"Blev anklagad för våldtäkt i går av 2 tjejer bara för jag inte ville ge dom massa pengar"."Saken är den att jag låg med dom. Och i och med att dom ljög om sin ålder så räknas de som våldtäkt även om dom initierade det". Bild: Polisen

Han har också haft sexuella samtal med barn på sociala medier och förmått dem att skicka nakenbilder både på sig själva och andra barn – det yngsta fyra år., som granskar och kartlägger högerextrema grupper. Han uppges ha varit den "drivande kraften i Svea Skins", en nazistisk skinhead-gruppering baserad i Västsverige.

Han hade under en tid haft kontakt med två unga flickor på Snapchat. Han hade fått dem att skicka bilder och filmer när de poserade nakna – mot betalning.De tog in på ett hotell. Därefter ställde han krav:

Han påstod att de tagit in på hotellrummet för att skydda sig från regnet. Då ska flickorna, enligt honom, ha börjat ta av sig både sina egna och Alexander Anderssons kläder.Under genomgångarna av datorer och telefoner hittades övergreppsmaterial, både filmer och bilder:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETC_REDAKTIONEN: Nederlag i rätten för ökänd nazistDen ökände vit makt-veteranen får inget skadestånd av journalisten Mathias Wåg. Stämningen är även en förlust för den högerextrema aktivisten Christian ”Förtalsombudsmannen” Peterson.

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

NWTSE: Insändare: 80-årig stamkund ville byta ut frysta räkorIca Maxi Bergvik borde skämmas...!

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Danske Bank: Ville du köpa aktier i december 2021 bör du köpa aktier nu medBörserna har under senaste veckan fortsatt att sjunka och i USA blev det till och med en korrigering (ner 10 procent från toppen).

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

P4 GOTLAND: Lärare ville ha mer inspiration – tog saken i egna händerLärarna Linda Sippmanne och Mia Olofsson Söderman tyckte det saknades ett forum för sig och sina lärarkollegor där de kunde inspireras till ny verktyg ...

Källa: P4 Gotland | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Ville lyssna på musik – körde bil på fyllanDöms till en månads fängelse

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Jan var för en gångs skull ledig – då rånades butiken”Han ville ha alla våra pengar”

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕