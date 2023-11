Nätkasinobolag tilldelas sanktionsavgift

Ebbot är ett svenskt techbolag som har utvecklat chatbots- och AI-teknik sedan 2018. Därmed har de i första hand fått uppleva hur attityden till chatbotar på marknaden snabbt har skiftat från skepticism till entusiasm, med en nu stark tilltro till deras förmåga och potential.

En del företag har redan hoppat på trenden att använda sig av tjänster som är integrerade med generellt tränade GPT-modeller. Det finns dock en hel del nya utmaningar som kommer med detta, förklarar Oliver Young:

– Risken med att använda en chatbotsleverantör som saknar en egen GPT-modell är att man tappar kontrollen över sin datasäkerhet och personuppgiftshantering. Detta på grund av att många tredjepartslösningar lagrar datan utanför EU, där andra regler och lagar om personuppgiftshantering gäller.

Som svar på marknadens efterfrågan har Ebbot utvecklat sin egen GPT-modell, baserad på samma teknologi som ChatGPT, men med en viktig skillnad; Ebbots modell hostad inom EU och anpassad för att endast svara utifrån företagsspecifika data.

– Med EbbotGPT kan vi säkerställa att chatboten endast svarar på företagsspecifika data. Något som är oerhört viktigt inom kundsupport där man absolut inte vill riskera att boten hittar på egna svar, såsom att boten rekommenderar en konkurrerande produkt eller tjänst, säger Oliver Young.

