Nathan Shachar: Putins fördömelser svider mest

Protester från många håll haglar över Israel dessa dagar, från både vänner och fiender. Men få fördömelser svider mer för Benjamin Netanyahus del än Vladimir Putins, vars vänskap premiärministern odlat under många år.

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.Under en valkampanj häromåret spelade Netanyahu två trumfkort i form av gigantiska affischer som täckte hela husfasader. Den ena föreställde honom tillsammans med Donald Trump, den andra med en leende Vladimir Putin.

För Putin är den pågående krisen naturligtvis en lovande utveckling, dels därför att den stjäl uppmärksamhet och indignation från hans krig mot Ukraina, dels därför att de krediter och vapen Israel kommer att behöva framöver torde gå ut över USA:s generositet mot Ukraina.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.