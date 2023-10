Nästan hela Uppsala utan värme – sjukhus berörs

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Elen till värmeverket i Boländerna i Uppsala bröts på söndagseftermiddagen. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TTFjärrvärmen i stora delar av Uppsala med omnejd är utslagen efter ett strömavbrott. Vattenfall har ingen prognos för när värmen kan vara tillbaka.– Värmeverket i Uppsala ligger nere sedan ungefär klockan tre i eftermiddags. Vi har ingen ström till värmeverket.

Akademiska sjukhuset i Uppsala undersöker hur verksamheten berörs och om man ska gå upp i stabsläge, skriver – Sjukhusledningen kommer samlas under kvällen för att diskutera den uppkomna situationen, säger Irfan Cancar, kommunikationsansvarig för Fastighet och service i Region Uppsala, till tidningen. headtopics.com

76 000 hushåll är utan värme, enligt UNT. De enda orter i Uppsalatrakten som inte är drabbade är Storvreta och Knivsta.Tekniker arbetar för att få i gång elen till värmeverket igen. – Vi har folk på plats, men jag har ingen prognos just nu för när det ska vara åtgärdat. Det kan också vara bra att veta att när strömmen är tillbaka kommer det att ta ett tag innan pumparna är i gång.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först.

