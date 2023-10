Nästa Samsung-mobil kommer med smart zoom. Och Snapdragon 8 Gen 3.

För att lyckas med det måste man dock använda lite AI och för att kunna göra det behöver man ett bra chip. Och chipet man pratar om är Snapdragon 8 Gen 3, vilket får oss att tro att nästa Galaxy S-lur kommer att få detta chip. När Qualcomm presenterade det förra veckan var inte Samsung med i listan med partners som de jobbade med kring chipet, så det har varit lite oklart hur det ska bli i framtiden.

I onsdags avled Hans på sjukhus efter en kort tids sjukdom. Han blev 79 år gammal. – Det är förkrossande att ha förlorat en så kärleksfull och varm livskamrat och pappa. Vi är så tacksamma över allt vi har haft tillsammans, och att vi fick vara vid Hasses sida under de sista dagarna, skriver familjen i ett uttalande till DN. Hans spelade rollen som Ica-Stig under 13 år och man spelade in 512 stycken reklamfilmer.

Läs mer:

feber »

Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina. Läs mer ⮕

Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina. Läs mer ⮕

Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina. Läs mer ⮕

Mulet och regnskurar och 7 grader i Halmstad under kvällenKvällen ger regn, måttliga ostliga vindar och temperaturer på runt 7 grader. Under morgondagen blir det mulet med måttliga vindar och temperaturer omkring 7 Läs mer ⮕

Laholm: 7 grader och mulet och regnskurar under kvällenKvällen bjuder på regnskurar, måttliga ostliga vindar och temperaturer på runt 8 grader. Under morgondagen blir det mulet med måttliga vindar och temperaturer Läs mer ⮕

Mulet och lätt regn och 6 grader i Hylte under kvällenUnder kvällen väntas det bli regnskurar, måttliga ostliga vindar och temperaturer på runt 6 grader. I morgon blir det mulet och regnskurar med måttliga vindar Läs mer ⮕