Några trailers från gårdagens Xbox-jippo. Snake Eater!

Annat roligt som visades var en ny trailer för Like a Dragon: Infinite Wealth som släpps under början av nästa år. I detta spel kommer vi fortsätta följa Ichiban Kasugas tokiga bravader vilket ju alltid är underhållande.

PowerWash simulator-utvecklaren FuturLab visade upp sitt nya spel Ikaro: Will Not Die, vilket beskrivs som en andlig uppföljare till Velocity-spelen. Utvecklaren bakom spel som Everybody's Gone to the Rapture och Amnesia: A Machine for Pigs, The Chinese Room, visade upp sitt kommande spel Still Wakes the Deep. Detta spel utspelar sig på en oljerigg på 70-talet och ser ut att innehålla en massa läbbiga saker.

Teyon visade upp mer från RoboCop: Rogue City som släpps till Xbox Series X/S, PlayStation 5 och Windows den 2 november. Strategispelet Manor Lords fick sig en trailer. I detta spel ska man bygga upp en medeltidsstad och strida mot folk som envisas med att invadera den. headtopics.com

Lite gameplay från Studio Wildcards ARK: Survival Ascended visades upp och hamnade även på Steam early access i samband med allt det här.Vi har tidigare rapporterat om att Hongqi har taksänkt priset här i Sverige. Trots det verkar det som att de allra flesta bilarna som är registrerade här i Sverige fortfarande står hos handlar.

Läs mer:

feber »

MGS: Master Collection refererar MGS4. It's happening!Tidigare i veckan lanserades Metal Gear-samlingen Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, som innehåller spelen Metal Gear (1987), Metal Gear 2: Solid Snake (1990), Snakex27s Revenge (1990), Metal Gear Solid (1998), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001), Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) och några digitala serietidningar. Läs mer ⮕

Missuppfattningar i debatten om p-platserDet handlar inte om några gratisplatser Läs mer ⮕

Han blir kvar i Örnarna: ”Har fått blodad tand”Örnarna speedway har tappat några tongivand... Läs mer ⮕

Xbox rullar ut uppdatering för sina kontroller. Koppla kontrollknappar till tangentbordstangenter.Xbox senaste uppdatering gör det möjligt att koppla kontrollknappar till tangentbordstangenter. Om du har Xbox Elite Wireless Controller Series 2 och Xbox Adaptive Controller kan du nu tilldela specifika tangentbordstangenter till knappar på din kontroll. Detta kommer att underlätta för spel som har begränsat stöd för kontroller. Läs mer ⮕

Gör omslag till spellistor i Youtube Music. Med AI såklart.Att göra spellistor är roligt och nu för tiden så brukar de få lite fina omslag som är en blandning av omslagen från några av låtarna i listan. Men om du vill ha något roligare, och använder Youtube Music, så kan du snart göra ett eget direkt i appen, med hjälp av AI. Man väljer ett tema, väljer stil och motiv och så får man några förslag. Läs mer ⮕

Threads har nästan 100 miljoner användare. Meta hoppas på en miljard om några år.Meta presenterade sin kvartalsrapport igår och där pratade Mark Zuckerberg bland annat om Threads. Metas variant av X finns ju inte här i Europa ännu, men verkar gå rätt bra ändå. När tjänsten kom boomade den snabbt och fick över 100 miljoner användare på bara några dagar, men sedan har det varit mycket snack om att användartalen har minskat. Läs mer ⮕