Mus städar upp arbetsbänk på natten

Här är ett klipp filmat med en övervakningskamera som visar hur en mus tillbringar natten med att städa upp fotografen Rodney Holbrooks arbetsbänk, något som musen ska ha haft som vana att göra. Det var Holbrook själv som blev fundersam när han varje morgon upptäckte att saker på hans arbetsbänk flyttats från platser där han lämnat dem dagen före. Efter att ha satt upp en kamera som filmade arbetsbänken nattetid fick mysteriet sin lösning då musen syntes"städa upp" efter Holbrook.

Holbrook säger själv till BBC om det hela: "I couldn’t believe it when I saw that the mouse was tidying up. He moved all sorts of things into the box, bits of plastic, nuts and bolts. I don’t bother to tidy up now, as I know he will see to it. I leave things out of the box and they put it back in its place by the morning. Ninety-nine times out of 100 the mouse will tidy up throughout the night."Ett internationellt forskarlag tror sig nu veta hur världens största primat-art, Gigantopithecus blacki, dog u





