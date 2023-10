MSB: Civilförsvaret behöver mångmiljardbelopp

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arkivbild. Bild: Lars Schröder/TTMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått ett regeringsuppdrag att föreslå en prioritering för åtgärder för det civila försvaret under perioden 2025–2030.I den första nivån föreslås 10 miljarder kronor årligen.

"I nivå ett kvarstår mycket stora brister i relation till alla delar av målet för det civila försvaret", skriver generaldirektören. I den andra nivån, där det föreslås 15 miljarder kronor årligen, förstärks alla de tidigare åtgärderna. Dessutom prioriteras en ökad förmåga att klara de viktigaste samhällsfunktionerna en längre tid. headtopics.com

På nivå tre föreslås 20 miljarder kronor per år. Utöver det som tidigare föreslagits fokuseras på åtgärder som stärker uthålligheten över tid. "MSB:s underlag visar att det krävs runt 20 miljarder kronor per år för att vi ska ta riktiga kliv mot målet för civilt försvar", skriver Charlotte Petri Gornitzka.

Madonnas lyxliv i Sverige – skandalerna på turnénI fyra decennier har Madonna med sin banbrytande musik hyllats och väckt debatt. Genom att utmana normer med utmanande scenkläder och uttalanden som ansetts kontroversiella har drottningen av pop gjort avtryck med råge. Men den senaste tiden har kantats av hälsoproblem och bara dagar innan konserten i Stockholm larmade hon från scenen. Läs mer ⮕

Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina. Läs mer ⮕

Sverige vägrade rösta för eldupphör i Gaza: ”Svart dag”Sverige lade ner sin röst när FN:s generalförsamling i natt antog en resolution om omedelbart eldupphör i Gaza. Israel röstade nej. – Det här är en svart dag fö Läs mer ⮕

Nästan tre av fyra som dömts till utvisning till Syrien är kvar i SverigeNästan tre av fyra som dömts till utvisning till Syrien och avtjänat sitt fängelsestraff är kvar i Sverige och har inte kunnat utvisas, visar SVT Nyheter Skånes granskning. – Det riskerar att bli en dom på pappret, säger kammaråklagare Liselott Herschend. Läs mer ⮕