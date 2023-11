Motgångar för exporterad svensk gängkriminalitet

Från början handlade huvudkonflikten om de två kriminella nätverken Dalen och Foxtrot, men som så många gånger tidigare försvann en av grupperingarna och i stället hamnade Foxtrot i en internkonflikt präglat av extremt grovt våld.

Känslan av att det lugnat ned sig kan vara bedräglig. Det har vi lärt oss under de senaste tio månaderna.Rawa Majid verkar ha försvunnit. Trots att det gått drygt tre veckor sedan det kom uppgifter om att han gripits i Iran finns det ingen officiell bekräftelse på att det verkligen stämmer.Han har tidigare varit mån om att ha kommandot om Foxtrot och det har fått sig en törn av uppgifterna om gripandet.

Aljiburi, som uppgav att han var i Irak, poserade i sändningen fram som en ledarfigur inom Foxtrot men efter det har det blivit tyst även kring honom. Hans kanal i sociala medier verkar uppdateras av andra.

Tunisien blev nästa destination för fem Foxtrotmän men efter att de gripits med vapen och narkotika – och enligt uppgift även misstänkts för terrorism – framstår det som mindre lyckat.Svensk polis har haft några tuffa månader men efter att gängkriminaliteten gått på export har oväntad hjälp kommit från länder som tidigare varit ökända för grov organiserad brottslighet.

Det snabba gripandet av tre svenskar efter mordet på Foxtrotmannen Harris Österdahl i Sarajevo i tisdags är ännu en skänk från ovan för svensk polis. Tack vare att bosnisk polis snabbt identifierat de misstänkta mördarna har ytterligare några svenska våldsaktörer slagits ut.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABDEBATT: Uppgifter: Svensk man skjuten i BosnienEn skjutning har inträffat i Sarajevo i Bosnien. Enligt uppgifter till SVT ska det handla om en man med kopplingar till Foxtrotnätverket.

Källa: ABDebatt | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Svensk gängledare uppges dödad i BosnienEn svensk gängledare uppges ha blivit skjuten till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo under tisdagseftermiddagen. Flera bosniska medier rapporterar att den man

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Svensk man ihjälskjuten i BosnienEn svensk man med koppling till Foxtrotnätverket sköts på tisdagseftermiddagen till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo, enligt uppgifter till SvD.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Uppgifter: En gripen efter mord på svensk man i BosnienEn person har gripits misstänkt för mordet på en man i Sarajevo under tisdagseftermiddagen, rapporterar Klix. Enligt uppgifter till tidningen är det en svensk. Skjutningen kopplas till Foxtrotkonflikten, erfar Expressen.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Svensk man ihjälskjuten i Bosnien – kopplas till Rawa MajidEn svensk man har skjutits ihjäl i Sarajevo, rapporterar bosniska medier. Enligt uppgifter till DN har mannen kopplingar till Foxtrotnätverket.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVD: Skjutning i Bosnien – svensk gripenEn svensk medborgare har gripits i Bosnien efter tisdagens dödsskjutning i Sarajevo. Det bekräftar bosnisk polis för SvD.

Källa: SvD | Läs mer ⮕