– mot gamla laget: ”Som ett andra hem”

COMPUTERSWEDEN: De vill ta fram AI som kan identifiera känslor – och släppa det som öppen källkodProjektet Open Empathic är tänkt att ta fram AI som kan läsa av användares underliggande känslor och svara empatiskt på dem.

DAGENSNYHETER: Strejkvakten: ”Här i Västerbotten är det få som inte är medlemmar”I Umeå har fackförbundet IF Metall tagit ut majoriteten av de anställda i strejk, men trots det fortsätter Tesla att serva bilar på verkstaden.

VFSPORTEN: Firandet som rört upp känslorna: ”Det har varit en del diskussioner”Fotbollsprofilen förklarar 100-årsjubileet – trots att KBK gått i graven: ”Vi firade även United”

SVD: Det är i kärleken till djuren som vi alla samlas.KRÖNIKA. Det kan vara så att vi skämmer bort vår hund alldeles förskräckligt mycket. Men vad gör det. Det är i kärleken till djuren som vi alla samlas.

DAGENSNYHETER: Richard Swartz: Det finns en sak som skilje oss samlare från en sjuk hoarderJägare har alltid sett oss samlare som mindre festliga typer. Men samhällen låter sig varken byggas med våld eller kaos. Däremot med ordnade rader av böcker.

DAGENSINDUSTRI: ANNONS: Bitcoin som inflationsskydd – så funkar detI år har inflationen bitit sig fast och börsen står och stampar. Bitcoin har däremot stigit rejält. Enligt den svenska kryptobörsen Trijo visar det vilken roll kryptovalutan kan spela i tider av hög inflation och makroekonomiska störningar.

