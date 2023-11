Morgonkoll: Muntert på Asienbörserna efter Fed-beskedet

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

DAGENSINDUSTRI: Di Morgonkoll:Di Morgonkoll:

DAGENSINDUSTRI: Muntert på börsen efter räntebeskedet – teknikjättar vinnareNew York-börsen fick fart efter Federal Reserves besked att räntan lämnas oförändrad och Fed-chefen Jerome Powells efterföljande presskonferens. Den räntekänsliga tekniksektorn var en tydlig vinnare.

DAGENSINDUSTRI: Muntert på Stockholmsbörsen – rapportbolag rusar tvåsiffrigtStockholmsbörsen stiger för andra dagen i rad, vilken senast hände för knappt tre veckor sedan. De kurspressade rapportbolaget Kjell Group och Storytel rusar med över 20 procent vardera.

DAGENSINDUSTRI: Fed rör inte räntan – Fed-chefen håller pressträffUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) lämnar styrräntan oförändrad. Beskedet ligger i linje med analytikernas prognoser och innebär att räntan ligger kvar i intervallet 5,25-5,50 procent – den högsta nivån på 22 år.

DAGENSINDUSTRI: Morgonkoll: Tydlig uppgång på Tokyobörsen när Toyota lyfterDe ledande börserna i Asien bjöd på en blandad utveckling med dragning mot det positiva hållet under onsdagsmorgonen. Bland enskilda bolag stiger biltillverkaren Toyota kraftigt efter att han lanserat ett återköpsprogram och höjt sin prognos för helåret.

DAGENSINDUSTRI: Di Morgonkoll: Tokyobörsen stiger – Bank of Japan ingrep på räntemarknadenNyheter med Sophie Gräsberg

