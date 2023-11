Mordmisstänkt Umeåbo kan lida av psykisk störning

I samband med att mannen häktades slog rätten fast att han skulle genomgå en paragraf 7-utredning, även kallad en liten sinnesundersökning. Den undersökningen är nu klar och visar att mannen kan ha lidit av en psykisk störning vid tillfället för gärningen samt när undersökningen gjordes.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

