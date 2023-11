Mördade med 246 hugg – livstidsstraffet står fast

Rätten anser att Strömberg kan ha haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande men att de försvårande omständigheterna väger tyngre.På kvällen den 27 mars i år knivmördade Niclas Strömberg en man som bodde i samma trappuppgång som han i Västerås. Rättsläkarna kunde konstatera att offret hade 246 skarpkantade skador.

Mördaren erkände i det första förhöret. Han hade en tid fantiserat om att utföra brottet, berättade han. Niclas Strömberg hade under många år fått rättspsykiatrisk vård efter en dom för grov misshandel. Vården upphörde först förra året. Men enligt den rättspsykiatriska utredning som gjordes efter mordet led Niclas Strömberg inte av en allvarlig psykisk störning när han högg ihjäl den andre mannen.

Tingsrätten, som konstaterade att Niclas Strömberg planerat mordet noga, att han använt kraftigt övervåld och att offret måste ha känt stor smärta och dödsångest, dömde honom till livstids fängelse.Han överklagade till hovrätten och ville få ett mildare straff. På grund av sitt psykiska mående kunde han inte fullt ut kontrollera sitt handlande, menade han.

