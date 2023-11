Misstänkt skottlossning i Malmö

20-tiden om höga smällar i stadsdelen Almhög och på platsen hittades en skadad man i en spellokal. Mannen har förts till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge är oklart.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Misstänkt skottlossning i MalmöEn misstänkt skottlossning har skett i Malmö, skriver polisen på sin hemsida. Polisen larmades på vid 22.20-tiden om höga smällar i stadsdelen Almhög och på

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för grovt rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: En gripen misstänkt för inblandning i mord vid skolaPå skärtorsdagen sköts en gymnasieelev till döds på parkeringen vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Nu har en person anhållits, misstänkt för inblandning i mordet.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Alexander Zverev får miljonböter – misstänkt misshandelTennisstjärnan Alexander Zverev anklagas för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Nu har fått en böter på över fem miljoner kronor, rapporterar The Guardian.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Misstänkt för inblandning i Mariehemsmordet försatt på fri fotDen man i 25-årsåldern som suttit häktad misstänkt för medhjälp till mord försattes under onsdagen på fri fot. Det innebär att det inte finns någon frihetsberövad efter mordet på Mariehem. – Han kvarstår som misstänkt, säger Edvard Breitholz, åklagare.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕