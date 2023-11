Misstänkt skottlossning i Malmö

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Polisen larmades på vid 22.20-tiden om höga smällar i stadsdelen Almhög och på platsen hittades en skadad man i en spellokal. Mannen har förts till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge är oklart.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Misstänkt för mord i Nässjö släpps ur häktetDen man som suttit häktad skäligen misstänkt för mord på en man i Nässjö förra veckan har under tisdagen släppts på fri fot.

SVTNYHETER: Ytterligare en misstänkt för mordet på Layth i Upplands-BroEn 17-årig kille misstänks för mordet på 14-åriga Layth som hittades död i Upplands-Bro i augusti i år. Sedan tidigare är en 25-årig man misstänkt i ärendet.

SVT: Pojke misstänkt efter vapenhot med soft airgun på Birsta cityEfter den stora polisinsatsen på köpcentret Birsta city i söndags har nu polisen gripit och förhört en pojke under 18 år.

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

SVTNYHETER: En gripen misstänkt för inblandning i mord vid skolaPå skärtorsdagen sköts en gymnasieelev till döds på parkeringen vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Nu har en person anhållits, misstänkt för inblandning i mordet.

