Misstänkt för mord i Kalix, vädervarningar och mystisk lukt i Sverige

En man i 55-årsåldern har anhållits, misstänkt för mord i Kalix. Mannen greps under natten mot lördagen efter att polisen larmats till en bostad i Kalix. Enligt larmet hade en person på adressen drabbats av hjärtstopp. Den mannen avled och omständigheter på platsen gjorde att polisen fattade misstankar om att mannen utsatts för någon form av yttre påverkan som lett till dödsfallet.

40 millimeter regn på ett dygn i Hudiksvall I Hudiksvall har det kommit närmare 40 millimeter nederbörd på ett dygn. Och mer nederbörd väntas på flera håll i Sverige under helgen. Under lördagen har flera vädervarningar utfärdats av SMHI. Bland annat gäller en röd varning för höga flöden vid Gävleborgs och södra Västernorrlands läns kustområde. Där varnar SMHI för extremt höga strömhastigheter i vattendragen med flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år. – Den röda varningen gäller fram till måndag och då kan det ha kommit uppemot 50 millimeter nederbörd i form av både snö och regn, säger vakthavande meteorolog Linus Karlsson på SMHI. Under lördagen gäller även snöfallsvarningar över delar av Norrland i kombination med hård blåst, något som kan leda till oframkomliga vägar och elavbrott. Strax efter klockan åtta på lördagsmorgonen började det ringa hos SOS Alarm i region Bergslagen. Inringarna vittnade om en mystisk och frän lukt, möjligen av svavel eller kattpiss. – Och sedan dess har det ringt konstan

DAGENSNYHETER: Två personer gripna för misstänkt sprängdåd i SödertäljeTvå personer är gripna, varav en anhållen, för inblandning i det misstänkta försöket till sprängdåd i Södertälje i natt. Polisen larmades om ett misstänkt föremål utanför en bostad i ett radhusområde i Glasberga strax efter klockan 3 natten till lördagen. Nationella bombskyddet oskadliggjorde föremålet några timmar senare. Då hade platsen spärrats av och boende evakuerats.Polisen håller på med dörrknackning i området och undersöker om det kan finnas material i övervakningskameror som kan vara relevanta för den vidare utredningen. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisens presstalesperson Per Fahlström säger att det ännu är för tidigt att säga om händelsen är kopplad till den senaste tidens våldsvåg.

GOTEBORGSPOSTEN: Åtal i misstänkt mörkad muthärva i GöteborgNär konkreta uppgifter om mutbrott kom fram inom det kommunala bolaget Älvstranden utveckling, valde ledningen att mörka. Först efter att Expressen tre år senare

DAGENSNYHETER: Misstänkt farligt föremål i Södertälje oskadliggjortNationella bombskyddet har oskadliggjort ett misstänkt föremål i Södertälje. Föremålen hittades utanför ett radhus i området Glasberga…

GDNYHETER: Misstänkt brott på Brynäs – polis på plats'Vi är där och arbetar och försöker att få klarhet'

SYDSVENSKAN: Misstänkt trippelmördare ska genomgå utredningDen tonårspojke som misstänks för dubbelmordet i Tullinge i Botkyrka och mordet i Västberga i Stockholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, rapporterar P4 Stockholm.

GOTEBORGSPOSTEN: Misstänkt trippelmördare ska genomgå utredningDen tonårspojke som misstänks för dubbelmordet i Tullinge i Botkyrka och mordet i Västberga i Stockholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, rapporterar

