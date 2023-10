Misstänkt för misshandel mot spädbarn – familjemedlem häktas

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.När en läkare på sjukhuset i Borås misstänkte att någon hade misshandlat ett spädbarn larmades polisen. En familjemedlem greps. Nu häktas personen misstänkt för grov misshandel – mot sitt nekande.

Under undersökningen fattade läkaren misstankar om att någon skadat barnet och de larmade polisen. Familjemedlemmen greps och anhölls senare av åklagare. På torsdagen begärde åklagaren personen häktad på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel. headtopics.com

Borås tingsrätt beslutar nu att häkta personen, men bedömer att familjemedlemmen är skäligen misstänkt – den lägre misstankegraden. – Det är tingsrätten som har gjort bedömningen att det inte når upp till sannolika skäl. Det innebär att häktningstiden enbart är en vecka, säger assistentåklagare Amanda Åkesson.Barnet vårdas fortfarande på sjukhus, men polisen har inte kunnat gå in på vad det rör sig om för skador.

– Vi kan inte gå in på det mer än att läkare gjort en undersökning och att det är läkarens uppgifter som ligger till grund för det här beslutet, har August Brandt, polisens presstalesperson, tidigare sagt till GP.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. headtopics.com

