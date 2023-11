Misstänkt farligt föremål i centrala Tierp

– Jag har inte fått någon återkoppling så jag vet inte om det var skarpt eller om det handlade om en attrapp, säger Marie Larsson vid polisen till Arbetarbladet.Andra har också läst

SVTNYHETER: Misstänkt för mord i Nässjö släpps ur häktetDen man som suttit häktad skäligen misstänkt för mord på en man i Nässjö förra veckan har under tisdagen släppts på fri fot.

SVTNYHETER: Ytterligare en misstänkt för mordet på Layth i Upplands-BroEn 17-årig kille misstänks för mordet på 14-åriga Layth som hittades död i Upplands-Bro i augusti i år. Sedan tidigare är en 25-årig man misstänkt i ärendet.

SVT: Pojke misstänkt efter vapenhot med soft airgun på Birsta cityEfter den stora polisinsatsen på köpcentret Birsta city i söndags har nu polisen gripit och förhört en pojke under 18 år.

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

SVTNYHETER: En gripen misstänkt för inblandning i mord vid skolaPå skärtorsdagen sköts en gymnasieelev till döds på parkeringen vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna. Nu har en person anhållits, misstänkt för inblandning i mordet.

