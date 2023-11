Misstänks ha varit hjärnan i Sundsvalls gängkrig – i dag faller domen

Idag klockan 14 meddelades domen. Påföljderna sträcker sig från ungdomsvård till elva års fängelse. Fyra personer frias. Hans forna allierade blev hans fiender och 21-åringen misstänks ha upprättat en dödslista med nio namn på dem som han ville se mördade.i Sundsvall den 2 december, där tre personer blev beskjutna. Mordförsöket var enligt misstankarna arrangerat av Soran Mirzai som i flera chattar och meddelanden som ingår i åtalet pratar om att ”japp”, det vill säga döda, olika personer.

Sundsvalls tingrätt menar dock att det inte är styrkt vem av de tilltalade gällande mordförsöket som faktiskt avlossade skotten. Åtalet ogillas därför men de åtalade döms i den delen för grovt vapenbrott. Pojkarna till ungdomsvård och kvinnan till två års fängelse.

Sundsvalls tingsrätt friar i denna del för försök till mord då de inte funnit det styrkt att det funnits uppsåt att döda, men dömer för försök till allmänfarlig ödeläggelse samt förberedelse och medhjälp till detta brott.Soran Mirzai åtalades även för ytterligare ett dåd gällande förberedelse till mord.

Åklagaren menar att Mirzai varit likgiltig inför att fler hade kunnat skadas om dådet fullföljts. I samma chatt skrev han:Kammaråklagare Henrik Wallin har tidigare beskrivit att det finns en tydlig koppling mellan händelserna i Sundsvall och våldsvågen som då, i vintras, drabbade– Det vi har kunnat konstatera är att det har köpts in sammanlagt fem likadana batterier vid ett och samma tillfälle.

