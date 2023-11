Misstanken: Så planerade pojken skolattacken

Polisen hittar också en lista på personer i skolan där han skrivit "döda" eller "skada". På listan pekas särskilt en skolkamrat ut, en pojke vars schema 16-åringen dessutom sparat ner på sin dator. I förhör berättar han att han ser den förstnämnda som en förebild. I chattkonversationer med vänner skriver han att han "ska göra en Trollhättan".

På sociala medier kommer han, enligt utredningen, i kontakt med två personer som tidigare utfört skoldåd. Den ena är dömd för att ha knivhuggit en lärare och en elev i Kristianstad i fjol, den andra för att ha knivhuggit en lärare i Eslöv 2021."Jag gjorde misstaget att ta för lugna låtar", skriver vännen till 16-åringen.

"Den enda nackdelen är att vad fan ska min farmor och farfar tro", skriver han till en vän på Snapchat.

