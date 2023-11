Ministern: ”Tror många föräldrar i Sverige välkomnar nya råden”

Barnläkarföreningens nya riktlinjer om noll skärmtid för barn under två år är i linje med WHO:s strikta riktlinjer, som Norge och USA redan tagit efter. I Sverige har vi inte haft några nationella riktlinjer, men Svenska Barnläkarföreningen har länge krävt att vi inför hårdare rekommendationer eftersom små barns hjärnor riskerar att ta skada.

I maj 2023 gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram vägledning kring ungas mediehantering och skärmtid för unga upp till 18 år. Underlaget ska delredovisas i juni 2024 och slutredovisas i december 2024.

Det finns inte mycket studier kring barn och skärmar. I Sverige ska man i en ny studie följa tusen bebisar under en längre tid, från att de är sex månader till att de blir 18 år.● Undvik digitala skärmar helt. Korta videosamtal med exempelvis mor- och farföräldrar tillsammans med en vuxen går dock bra.● Innehållet behöver ha hög kvalitet, till exempel långsamt tempo där någon talar tydligt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Johan Croneman: Därför borde Johan Pehrson ta hjälp av SVTBåde SVT:s ”Hagamannen” och TV4:s ”Estonia” är serier som undviker alltför mycket spekulationer. Men Liberalernas ledare liknar alltmer satirversionen av sig själv, skriver Johan Croneman.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Bottenrekord för Liberalernas Johan PehrsonSverigedemokraterna får sin högsta notering sedan valet i DN/Ipsos nya väljarbarometer. Samtidigt är stödet för Liberalerna ett bottenrekord.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Ministern försvara kraftiga höjningen av försörjningskravetDe 300 000 arbetslösa ska ta arbeten som tusentals arbetskraftsinvardare tar, menar minister

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: M-toppen om ministern ”Hon gör knäböjningar i gurklandet”Sigtunas starke man Olov Holst (M) anklagas för härskartekniker och mobbning. I en ljudinspelning som Aftonbladet har tagit del av uttrycker han sig kränkande

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Dagens industri - Di.se nyhetssajtChief Compliance Officer till Loomis Sverige ABLoomis Sverige AB är marknadsledande inom kontanthantering i Sverige med bland annat värdetransporter och uppräkningstjänster. I ett samarbete med Bankomat erbjuder vi också privatpersoner hemleverans av över 30 resevalutor. På Loomis tror vi på mångfald och inkludering.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Analys: Kambis aktie kan femfaldigas – men ingen tror på detKambis vd andas ordentlig optimism efter flera viktiga kundavtal och aktien kan femfaldigas utan problem om bolaget når sina mål.Problemet: Målen framstår som extremt ambitiösa och börsen tycks inte tro alls på dem.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕