Miljöprofessorn: TT-Line riskerar miljonbelopp i skadestånd efter oljekatastrofen

Totalt handlar det om tre skadade tankar som tillsammans rymmer 160 kubikmeter olja, och det är ännu oklart hur mycket olja som hittills läckt ut i havet. Under tisdagen bedömdes att runtOffentliga aktörer och privatpersoner kan kräva skadestånd från TT-Line framöver, säger miljörättsprofessorn.

Det kan handla om eventuella kostnader för sanering av oljan eller för det förebyggande arbetet som görs för att oljan inte ska förorena stränderna. SVT Nyheter Skåne har sökt TT-Line för en kommentar men inte fått något svar. Rederiet skriver dock i ett pressmeddelande att de är medvetna om påverkan som händelserna har på miljön och de drabbade samhällena.För knappt två veckor sedan gick färjan Marco Polo på grund utanför Blekinges kust.Orsaken till att fartyget gick på grund är att gps-systemet inte fungerade.

– Beroende på om polisutredning kan visa att det också varit vårdslöst så kan ett straff för det också utdömas.

