Mikael Olsson: Dubbelfiasko för Synact Pharma

Ange ditt företags namn eller organisationsnummer för att hämta adressuppgifter. Hittar du inte ditt företag i sökresultatet? Vänligen ange uppgifterna manuellt.Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Synact Pharma kollapsar efter oegentligheter i studieForskningsbolaget Synact Pharma kollapsar 60 procent i onsdagens inledande handel efter att bolag meddelat att hittat flera oegentligheter i genomförandet av Resolve-studien.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Chefsstrategen: 'Det har varit en ryslig period'Niklas Wellfelt och Mikael Olsson om läget på marknaden

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Stark rapport av Storytel: 'Steg i rätt riktning'Niklas Wellfelt och Mikael Olsson kommenterar Storytels kvartalsrapport

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Chefsstrategen: 'Ganska översålt i aktiemarknaden'Niklas Wellfelt på Ålandsbanken och Di:s Mikael Olsson om humöret på marknaden

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Rus och ras: Storytell upp – problem sänker SynactDi:s Fredrik Lennander om dagens vinnare och förlorare

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Lotta Olsson: Tågresenärer ska vara beredda på alltKåseri. Den som har fyra spännande böcker med sig som skydd mot eventuella tågförseningar behöver inte ens märka att de alls har ägt rum.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕