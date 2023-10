Mika Gustafson: ”Vi streetcastade varje dag”

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

Regissören Mika Gustafssons ”Paradiset brinner” rymmer funderingar om klass, pubertet och oväntad attraktion och jämförs av kritiker med andra knivskarpa svenska debuter som ”Fucking Åmål” och ”Äta sova dö”. Bild: Anna Tärnhuvud

Sammanhållningen är i filmen stark mellan systrarna Steffi (Safira Mossberg), Mira (Dilvin Asaad) och Laura (Bianca Delbravo) som lämnats vind för våg och bara har varandra. Bild: TriartMika Gustafson hyllas både internationellt och på hemmaplan för långfilmsdebuten ”Paradiset brinner”. Ett anarkistiskt överlevardrama om tre syskon. headtopics.com

När de senare blir bortjagade av den förbannade ägaren råkar äldsta systern Laura hamna lite på efterkälken och riskerar att bli upphunnen av ägarens stadsjeep. Stil: blandar ofta dokumentär och fiktionsfilm, och utmanar gärna bilden av den kvinnliga kroppen som sårbar.Mika Gustafson är utbildad på filmhögskolan Valand och bodde under flera år i Göteborg, men är nu utflyttad till Stockholm. ”Paradiset brinner” är hennes första egna långfilm och har fått ett minst sagt positivt mottagande.

– Om jag ska vara helt ärlig så tänkte jag att den ska till Venedig eller Cannes. Den ska vara med och tävla, den ska till ”A certain regard” eller ”Orrizonti”, som är kategorierna för nyskapande film, säger regissören Mika Gustafson som nu hyllas för debuten !Paradiset brinner” Bild: Anna Tärnhuvud headtopics.com

