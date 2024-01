Microsoft Teams kommer till Android Auto nästa månad

Vid Google I/O 2023 meddelades det att Microsoft Teams var på gång för Android Auto, något som säkert var efterlängtat av många bilkörande mötesfantaster. Men sedan dess har vi snällt fått vänta på ett släpp, men det ser nu äntligen ut att ske nästa månad. Under februari månad ska det nämligen släppas en Android Auto-variant av Teams, dock kommer denna att vara begränsad. Microsoft har sagt att denna version kommer ge användare möjlighet att delta i möten och ringa samtal via kalendervyn.

Men det finns ännu ingen information om integration med meddelanden eller andra Teams-specifika funktioner som fil- och delning. Detta är väl ändå något som man inte ska hålla på med när man kör bil, så därav funktioner som kanske inte är lika kritiska. Det är oklart varför det tog så lång tid för Google och Microsoft att komma loss med denna app, men det är kanske inte så viktigt





