Microsoft planerar att lansera nya Surface-enheter med avancerade AI-funktioner

Microsoft planerar att introducera nya versioner av sina Surface Pro och Surface Laptop-enheter med avancerade AI-funktioner och förbättrad hårdvara. De nya modellerna, Surface Pro 10 och Surface Laptop 6, förväntas släppas nästa år. Förbättringar inkluderar bättre prestanda, batteritid och säkerhet, samt ljusstarkare skärmar med stöd för HDR.





