MGI:s VD köper aktier för drygt 2 miljoner

på Stockholmsbörsen till kursen 9,79 kronor per aktie, en affär på 1,2 miljoner kronor, samt 100 000 aktier som köptes på Frankfurtbörsen till kursen 0,85 euro per aktie, en affär på 85 100 euro, motsvarande cirka 1 miljon kronor.

På Nationalmuseum hänger ett av Rembrandts främsta verk. För detta betalar skattebetalarna cirka 0,04% av målningens värde. Denna superdeal vill nu Nationalmuseum…I slutet av november presenterar speloperatören både Q3-rapporten men framför allt resultaten av bolagets strategiska översyn. Kindred-aktien har tappat 30% från nivåerna…

Rickard Söderberg efter Postkodmiljonären: ”Högt spel”Operasångarna Rikard Söderbeg och Marianne Mörck tävlade i Postkodmiljonären för organisationen Mentor och vann 350000 kronor. Läs mer ⮕

Karlstadsmässa lockade tusentals besökare: ”Intresset har stigit för nördkulturen”Retroland i Karlstad • ”Älskar allt med spel och retro” Läs mer ⮕

Världspremiär på höstlovet för Lurö-spelet: ”Barnen kommer tvärälska det”Modern VR-teknik och medeltidshistoria möts i nytt spel på Värmlands museum Läs mer ⮕

Digital Foundry kollar in Unreal Engine 5-spel. Utnyttjar de grafikmotorns tuffa funktioner?Här har vi ett klipp där prestandafantasterna från Digital Foundry tar en närmare titt på några av de första spelen som använde Unreal Engine 5. De undersöker spel som Immortals of Aveum, Jusant, RoboCop: Rogue City, Remnant 2, Fort Solis och Desordre för att se om de lyckas utnyttja de häftiga funktionerna som denna grafikmotor lovade 2020. Läs mer ⮕

Släppdatum för Arizona Sunshine 2. 7 december.Vertigo Games kommande spel Arizona Sunshine 2 har nu fått ett officiellt släppdatum. Datumet som gäller är den 7 december och då kommer det att släppas till PlayStation VR 2, Meta Quest och Steam VR. Precis som föregångaren och som man kan se i trailern ovan, går spelet ut på att man ska skjuta en massa zombies i Arizonas öken. Läs mer ⮕

Spela The Evil Within 2. Gratis på Epic Games Store just nu.Förra veckan bjöd Epic Games Store på skräckspelet The Evil Within och den här veckan bjussar de på uppföljaren The Evil Within 2. Även detta spel är bra grejer, så det är bara att hämta hem det om man inte har spelat det tidigare och är sugen på lite skräck på datorburken. Du hittar spelet via länken nedan. Läs mer ⮕