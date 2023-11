Mer regn och snö – och risk för ishalka

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Snö och regn. Nederbördsområdena avlöser varandra och påverkar trafiken. Arkivbild. Bild: Mats Andersson/ TTSMHI varnar för ishalka i dag i sydvästra Svealand, i samband med ett nytt nederbördsområde med snö och regn.Snösmockan, som på torsdagen orsakade en hel del trafikproblem främst i kustområdena i norra Gävleborg och Västernorrland, har dragit vidare från Västerbottens kustland bort mot Finland.

Till helgen gäller röd varning för höga flöden på flera håll där det kommit stora snömängder de senaste dagarna. – Den mildare luften kickar igång en snösmältning, i kombination med att det kommer en hel del regn. Det ger höga flöden i bäckar och mindre åar, säger Max Schildt.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

