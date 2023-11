Melodikrysset - 44

Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp påGod novembermorgon kära krysskamrater! Veckans programledare Annika Jankell är redo att ta med dig ut på en rolig och klurig musikalisk kryssning där det nu ska stå 44 på kryssplanen. Som vanligt blir det en härlig blandning musik och givetvis massor av spännande kryssfrågor.

I familjeprogrammet Melodikrysset gäller det att vara musikdetektiv! I Melodikrysset ställs olika frågor kring musik och artister. Fyll i kryssplanen för att vinna äran och de fina priserna som presenteras i programmet. Varje vecka står ett fluffigt badlakan och nio svartvitrutiga brickor med melodikryssmotiv på spel.Du har lika stor chans att vinna oavsett hur du skickar in din krysslösning. Vill du läsa mer om hur det går till kan du klicka dig vidare via länkarna här nedanför.OBS! Du kan INTE mejla in ditt svar vare sig med länkar eller bilder. Då är du tyvärr inte med i dragningen.

