Medvedevs utbrott – pekar finger åt publiken i Paris

Till slut gick han fram till domaren och krävde att han skulle uppmana publiken att sluta bua och vissla mot honom. – Om det finns några som visslar så spelar jag inte, hördes Medvedev säga i tv-sändningen enligt franska RMC.

– Ja, men ju oftare du kommer tillbaka hit desto mer kommer det fortsätta, svarade franske domaren Renaud Lichtenstein.Efter lite ordväxling vände sig Medvedev direkt mot publiken och ropade:Domaren valde sedan att dela ut en varning till Medvedev.

På vägen ut från banan efter matchen var stjärnan till synes fortsatt upprörd, och han gav fingret åt stora delar av publiken.– Jag tittade på min nagel. Varför skulle jag ge fingret åt den underbara parisiska publiken? sa han enligt franska medier.

