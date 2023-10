Mediassa käytetty suomen kieli jakaa mielipiteitä

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

Läs mer:

svtnyheter »

Gangstarap ja siihen kuuluva kulttuuri leimaavat myös suomalaista katujengiläistäSuomessa katujengeihin ja niiden välittömään läheisyyteen kuuluu parisataa henkilöä. Tilanne on kaukana ruotsalaisesta jengirikollisuudesta, mutta molempia yhdistää gangstarap-musiikki ja siihen liittyvä kulttuuri. Läs mer ⮕

Popduo Maustetytöt menestyy haudanvakavalla tyylillään – mukana myös Kaurismäen uutuuselokuvassaSisarusten muodostama popyhtye Maustetytöt hakee vaikutteita suomalaisesta iskelmästä ja on kerännyt suurta yleisöä vakavalla ja vähäsanaisella esiintymistyylillään. Nyt he esiintyvät myös Aki Kaurismäen uudessa elokuvassa Kuollet lehdet. Läs mer ⮕

Så tänker kommunerna kring årets julgåvorDe säger ja • ”Genomtänkt” beslut • ”Vi gör det för att inte behöva dra ner i verksamheterna” Läs mer ⮕

Koululaiset rikollisuudesta: Ulkona ja metrossa liikkuessaan on varovaisempiTukholman alueen jengirikollisuus on herättänyt keskustelua myös 15-vuotiaan Novan ja 12-vuotiaan Neron kotona. Koululaisten mukaan myös ulkona ja metrossa liikkumisesta on keskusteltu, etenkin jos on liikkeellä pimeän aikaan. Läs mer ⮕

Klart: Västanbyns mellanstadieelever flyttas till MurgårdsskolanSandvikens politiker har röstat ja till skolledningens förslag Läs mer ⮕

Vaurio löydetty Suomenlahden kaasuputkesta – sabotaasia epäilläänSuomen ja Viron välisessä Balticconector kaasuputkessa havaittiin sunnuntaina vuoto. Suomen presidentti Sauli Niinistö pitää todennäköisenä että vauriot ovat seurauksia ulkopuolisesta toiminnasta. Läs mer ⮕