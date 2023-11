Med Christer Lundberg

Helgen är här, Sverige ska spela landskamp i fotboll och en och annan har kanske redan nu börjat fundera på vad som ska stå på julbordet. Vad laddar lyssnarna för?Vad har du själv för knasiga sparade grejer i dina ägor? Vi söker efter det där gamla som kanske inte är värt något för någon annan än dig själv.

Kiss stora återkomst! Inte bandet då utan det gula... Historierna fortsätter rasa in när Christer efterlyser historier på ämnet även denna kväll.Vi ska prata om kiss! Det där som man kissar ut alltså. Vad har lyssnarna varit med om som har med kiss att göra?

Idag åker Christers segelbåt upp på land för vinterförvaring. Sista båtturen för säsongen är gjord. Första dagen som landkrabba är påbörjad. Har lyssnarna också gjort eller upplevt något för första...Den svenska landslagströjan är ingen måltavla, det är en symbol för enighet.

Äntligen! Ikväll kommer professor Agnes Wold tillbaka till Kvällspasset för att svara på lyssnarnas frågor om kroppen, bakterier och mer därtill.Vi är ju många som har hittat på lite egna fyndiga namn på saker och ting. Vad har lyssnarna att berätta på ämnet?

Har du blandat ihop någonting och tänk: ”Gott!!”? Och vad gjorde du då egentligen? Det spelar ingen roll om det var mat, dryck eller varför inte ett blandband till festen!Kvällens program ägnas till alla konstiga grejer man kan hitta i köksskåpet.

