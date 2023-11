Max har nosat upp knark och vapen för miljoner

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Labrador retrieverhanen Max har tillsammans med sin förare Frida Hessbo hittat narkotika och vapen för en samhällsnytta på över 100 miljoner kronor.Max är född i Storbritannien och kom till Sverige som ettåring där han hamnade hos Frida Hessbo i Skåne.

Förutom att bevaka gränsen representerar ekipaget även Sverige i ett EU-samarbete mot organiserad brottslighet. Bland annat har paret tränat vid gränsen till Ukraina, där mycket vapen finns i omlopp. Bland de beslag Max gjort finns en större mängd narkotika i en dieseltank på en lastbil, och nio vapen i en bilkaross.

”Det här är ett ekipage som tack vare flera års arbete och träning har kommit att bli mycket skickligt. Med sitt engagemang och sin stora entusiasm är de förebilder. Internt stöttar och hjälper de kollegor att utvecklas och externt företräder de Tullverket som representanter i Empact, EU-samarbetet mot organiserad brottslighet”, lyder motiveringen till utnämningen.

