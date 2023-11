Mauri Hermundsson: ”Det finns 10-15 drömnamn kvar”

– Vi har snackat om, och jag tror att det här är sista säsongen. Det finns inte så många spännande namn kvar som vi kan få.Han är aldrig hundra procent säker på hur det ska gå. Därför, även den här gången, undrar Mauri Hermundsson hur mycket han måste jobba för att mötet ska, som man säger, bli bra tv.

Några minuter efter att Hermundsson träffat Johann Neumann, mer känd som Iprenmannen, går de bredvid varandra. Neumann tar självmant Mauri i handen. ”Det här kommer bli bra”, tänker Mauri Hermundsson. I de där stunderna, när allt faller på plats, njuter han. Han, om någon, vet ju hur mycket jobb som krävs för att få ihop och sedan få TV4:s ”Mauri – vad hände sen?” att ta fart.Allt, säger han, börjar med excel. Det är där man hittar de hundra namn och mer eller mindre virala klipp som Mauri Hermundsson väljer bland och rangordnar.

– Vi har snackat om, och jag tror att det här är sista säsongen. Det finns inte så många spännande namn kvar som vi kan få. Vi har sonderat marknaden för det här. Det går inte att ta något som var viralt för ett halvår eller tre år sedan, utan det måste ha gått längre tid, eller hur?

– Det är nog en viktig del av formatet. Att det har gått tid, att personerna ser lite annorlunda ut. Det är klart att det går att göra något med någon som var viral för ett halvår sedan om det finns en vinkel in. En dröm jag hade var att åka på semester med Anders Tegnell så att han skulle få andas ut.– Exakt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMPUTERSWEDEN: Dags för det stora AI-toppmötet – så vad kan vi förvänta oss?Den brittiska regeringen har stora ambitioner för sitt evenemang AI Safety Summit denna vecka, men dess plats bland andra liknande toppmöten och frånvaron av viktiga statschefer kan förta huvudfokuset på att ta itu med brådskande AI-risker.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: Annelie från Sunne satt fast på E18 – hyllar Röda korset och Norsk Folkehjelp”Det var en upplevelse, men det var drygt med så många timmar i bilen”

Källa: nwtse | Läs mer ⮕