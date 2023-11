Massdöd av lax i Norge: ”Full av sjukdomar”

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Norsk lax har i flera fall hittats död. Det har beskrivits som massdöd. Det uppfödande företaget kritiseras för att ha dröjt med anmälan. Bild: Gorm, Kallestad

Norsk lax har i flera fall hittats död. Det har beskrivits som massdöd. Det uppfödande företaget kritiseras för att ha dröjt med anmälan. Bild: Gorm, KallestadNorsk lax har i flera fall hittats död. Det har beskrivits som massdöd. Det uppfödande företaget kritiseras för att ha dröjt med anmälan. Bild: Gorm, Kallestad rapportera saken till det norska livsmedelsverket, och får därför kritik.

Döden ska ha inträffat nu i höst och bero på sviktande gälhälsa. Det har påverkat laxens andning. Dessutom anges parasiter och hjärtsjukdomar som skäl till döden. Vid död gäller anmälningsplikt till livsmedelsmyndigheten. Skälen till det är två, dels att dödligheten i sig är allvarlig, dels att den kan innebära smittorisk för andra fiskar.– Sådana förhållanden måste meddelas utan dröjsmål, säger Steinar Westerberg vid norska livsmedelsmyndigheten till– Det är inte omedelbart.

– Det här är ingen normal situation. Det är undantagsfall som vi har haft på några av våra orter, säger Reinert till NRK.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOTEBORGSPOSTEN: Sverige allt närmare Nato – enligt Jens StoltenbergPå tisdagen talade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Nordiska rådets session i Oslo. Där kommenterade han var processen kring den svenska Natoansökan

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Vägen mot Norge avstängd på grund av snöoväderNu drar årets första ordentliga snösmocka in över stora delar av mellersta Sverige. På sina håll kan det komma upp till 30 centimeter snö, vilket bland annat ställer det rejält i trafiken. Vägen mot Norge är avstängd vid riksgränsen i Värmland, på grund av stillastående lastbilar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Längdskidor: Marit Björgen kring Charlotte Kallas tystnad om astmamedicineringen: ”Norge fick skuld”Charlotte Kalla pratade aldrig öppet om sin astmamedicinering under karriären. Svenskan ville inte det – på grund av alla negativa rubriker kring norska åkarnas medicinering. – Det var som att vi tog all ”skuld”, säger Norges tidigare längdstjärna Marit Björgen till NRK.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Röda korset i Norge: ”Folk var väldigt tacksamma”På norska sidan gränsen från Värmland, i Örje, var det kaos under natten mot tisdag efter lastbilar körde fast i snön och blockerade vägen. Hundratals trafikanter blev fast i sina fordon tills tidigt på morgonen och frivilligorganisationerna i Norge ryckte in för att hjälpa.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Konfliktfrågan som delar Sverige och NorgeSverige avstod omröstning om vapenvila mellan Israel och Hamas. Norge röstade för. På en pressträff utvecklade ländernas statsministrar varför de agerade som

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Norge inför krav på halsskydd efter dödsolyckan”Vi vill ha en regeländring”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕