Marvel i kris efter skandal och publiktapp

Dessutom överskuggas kommande storsatsningar av en skandal med skådespelaren Jonathan Majors i centrum. Majors har fått rollen som storskurken Kang the Conqueror i ett flertal kommande projekt, bland annat den kommande ”Avengers 6” med planerad premiär 2026. Men Majors står anklagad för misshandel och trakasserier, något som fått Marvel att diskutera möjligheten att byta ut honom helt i sitt ”filmiska universum”.

Det skulle bli en dyr lösning och skapa stora problem för det sammanlänkade narrativ där Majors redan etablerats i tidigare filmer och serier. Kommande filmen ”Blade” med Mahersala Ali har plågats av rykten om ett problematiskt manus som haft fem olika författare och där vampyren i titelrollen delegerats till fjärde biroll i sin egen film. Dessutom spekuleras det att kommande ”The Marvels” blir en besvikelse i biljettförsäljning, då inspelningen plågats av nya inspelningsdagar och en flyttad premiär.

Marvels vfx-artister fick dessutom nog av att jobba 14-timmarsdagar utan övertidsersättning och röstade i september för att bilda fackförbund. – Vid peaken 2019 kunde du sätta 'Marvel Studios' framför någonting och folk tänkte 'det här varumärket betyder kvalitet'. Men den kopplingen är inte längre fallet eftersom så många projekt känts halvfärdiga, säger Joanna Robinson, författare av ”MCU: The Reign of Marvel Studios” till Variety.

