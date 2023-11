Marie Nilsson om strejken: ”Vi håller på så länge det krävs”

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.Onsdagen var dag 4 av IF Metalls strejk mot elbilsföretaget Tesla för att få till stånd ett kollektivavtal. Förhandlingarna mellan parterna, initierad av medlaren Kurt Eriksson, slutade med att det blir ett nytt möte på måndag.

– Det är bra att vi diskuterar, sen får vi se var vi landar. Jag tror att detta kommer att lösa sig, men det kan ta tid, säger IF Metalls ordförande Marie Nilsson till DN. Trots de nya samtalen gäller fortfarande det utvidgade varslen, som från fredag slår även mot bilverkstäder som servar andra märken än Tesla.IF Metall har utlyst strejk för 130 arbetare vid Tesla-verkstäder på sju orter, men rapporterna visar att det pågår arbete på flera håll.Det kan inte jag säga, den bilden finns ute i varje enskild region men jag har den inte.

På fredag utökas strejken till fler bilverkstäder, på tisdag inleder Transport en blockad mot lastning och lossning av Tesla-bilar i vissa hamnar. IF Metall är i färd med att planera för upptrappning av konflikten. Det kan till exempel handla om att strypa materialtillförseln eller hindra sophämtning.

– Det finns flera möjligheter, men jag vill ju förstås inte avslöja våra planer. Det kommer att göras så ansvarsfullt som det går, säger Marie Nilsson.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Klart vi vill bli skrämda – det har vi alltid velatLista: 5 skäl till att vi vill bli skrämda.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Jag accepterar inte ert krav på fördömandeVill vi agera så att det våld vi bevittnade från Hamas inte upprepas?

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

DAGENSARENA: Förhandlingar återupptas mellan IF Metall och TeslaFörhandlingarna återupptas efter fem dagar av strejk.

Källa: DagensArena | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarParterna ska träffas under onsdagen. Facket vill att Tesla ska teckna kollektivavtal.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarIF Metall och Tesla återupptar förhandlingarna. – Vi ska träffas fysiskt och förhandla i morgon (onsdag), säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Tesla och IF Metall återupptar förhandlingarIF Metall och Tesla återupptar förhandlingarna. – Vi ska träffas fysiskt och förhandla i morgon (onsdag), säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. I samma veva meddelar han att facket utökar strejkvarslet till att gälla ytterligare fyra allmänna verkstäder som mekar med Tesla bilar. Det varslet, som gäller verkstäder i Sollefteå, ...

Källa: SvD | Läs mer ⮕