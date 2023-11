Mariah Carey stäms på 224 miljoner för sin julhit

Men nu har Mariah Carey dragits in i en rättstvist kring låten. Låtskrivarna Andy Stone och Troy Powers hävdar nämligen att den är för lik deras låt med samma namn från 1989. Careys låt kom 1994, alltså fem år efter deras låt som sjungs av bandet Vince Vance and the Valiants.

Andy Stone och Troy Powers menar att det finns betydande likheter i låtarnas refräng, melodi och den övergripande känslan i låten, enligt dokument somMariah Carey stämdes även av Stone och Powers för samma sak i fjol. Förra hösten drogs dock den stämningen tillbaka, men nu stämmer de världsartisten igen.

Andy Stone och Troy Powers kräver närmare 224 miljoner kronor i skadestånd från Mariah Carey och Walter Afansieff. Pamela Koslyn advokat specialiserad på musik och immateriell rätt har tidigare sagt till tidningen Deadline att det inte finns upphovsrättsskydd för låttitlar vilket förklarar varför det finns 177 verk med namnet ”All I want for christmas is you”. Det finns även över 4800 verk med titeln ”My baby”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Mariah Carey stäms på 220 miljonerJulhiten har hamnat i blåsväder igen. Countrylåtskrivarna Andy Stone och Troy Powers har lämnat in en stämningsansökan mot Mariah Carey. Enligt dem ska upphovsr

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Tyska Klöckner sänker helårsprognosDet tyska stålbolaget Klöckner, som är en konkurrent till BE Group, sänker sin helårsprognos för det justerade ebitda-resultatet till intervallet 170-200 miljoner euro, från det tidigare prognosintervallet som var 220-280 miljoner euro. Orsaken är den utmanande makroekonomiska miljön, särskilt i Europa.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

COMPUTERSWEDEN: Solarwindshackets efterspel – företaget stäms för bedrägeriHacket mot Solarwinds 2020 slog hårt mot amerikanska myndigheter. Nu stäms företaget för att ha hållit tyst om säkerhetsbrister.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: BE Group-konkurrent sänker helårsprognosStåldistributören Klöckner sänker sin helårsprognos för justerat ebitda på grund av en fortsatt utmanande makroekonomisk miljö, särskilt i Europa. Det framgår av ett pressmeddelande i vilket också preliminära resultat för tredje kvartalet offentliggörs.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Mariah Carey stäms på 220 miljonerJulhiten har hamnat i blåsväder igen. Countrylåtskrivarna Andy Stone och Troy Powers har lämnat in en stämningsansökan mot Mariah Carey. Enligt dem ska upphovsr

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕