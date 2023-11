Mariah Carey stäms på 220 miljoner

tagit del av hävdar låtskrivarna att det finns betydande likheter mellan Mariah Careys låt och deras från 1989 när det kommer till både text och melodi, men även den ”övergripande känslan”. De kräver nu minst 20 miljoner dollar, motsvarande närmare 224 miljoner svenska kronor, i skadestånd.sång kom ut 1994 och är en av de mest populära jullåtarna genom tiderna med över en miljard strömningar bara på Spotify.

