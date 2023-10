Manchesterderby - det luktar målfest

Let’s go!Med tanke på vilken säsong som Manchester United hittills har haft känns det nästan underligt att det bara skiljer sex poäng upp till Manchester City. Under söndagen kan det avståndet minska till tre pinnar när ärkerivalerna drabbar samman på Old Trafford. United går in i stadsderbyt med tre raka segrar i alla tävlingar i ryggen där matchhjältarna burit oväntade namn.

På tal om att vända underlägen till seger har United goda minnen från fjolårssäsongens motsvarande derby. Då klev Fernandes och Rashford fram som segerorganisatörer och det är en duo som måste steppa upp under söndagen. Hur mycket självförtroende de senaste vinsterna än har givit United går det inte att komma ifrån att prestationerna inte hållit önskad nivå.

Då råder det inget tu tal om att de rödklädda slår ur underläge. Med det sagt är det utan tvekan på Old Trafford som värdarna har bäst chans att rubba grannen. Jag kommer att utgå från tvåan på andelssystemet och det är inte omöjligt att City lämnas allena när det vankas spelstopp. Ett derby är dock ett derby och på något sätt känns det vanskligt att utelämna ettan. headtopics.com

Det som däremot blev tydligt var att Pool inte såg bekväma ut i uppspelsfasen när Everton valde att sätta hög press. Mac Allister fungerar som sexa när han får tid på sig, men med en motståndare flåsandes i nacken har argentinaren problem. Lyckas Nottingham variera sitt försvarsspel och få träff när de bestämmer sig för att stå högt går det absolut att störa de hemmahörande.

Med det sagt når vi inte de stora pengarna genom att spika av varenda storfavorit. Färskt i mitt minne sitter Nottinghams prestation på Anfield i fjol där Coopers gäng var på vippen att knipa poäng av Liverpool (2-3). Visar Forest samma effektivitet denna söndag är mycket vunnet och jag har sett Liverpool gå bort sig i den här typen av matcher förr. Ett par dagar innan spelstopp lockar alla tecken och skrälljobb allra mest. headtopics.com

