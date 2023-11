Manchester Uniteds beslut – ändrade matchställen efter problemen

Lägg därtill återkommande sviktande resultat och det går att säga att det inte är mycket som studsar den engelska storklubbens väg.I grunden ska det handla om att spelarna tycker att ställen är för tajta, till skillnad från att den tidigare målvakten David de Gea var av den motsatta åsikten i fjol.På tal om målvakter är spanjorens ersättare André Onana en av de största kritikerna till ställen.

I Uniteds fall har de slutat spela med de ordinarie, mönstrade, strumporna på hemmaplan. I stället är det simplare svarta strumpor. Det finns exempelvis bekräftat på bilder där de mönstrade strumporna bland annat användes i stormötet med Tottenham i augusti, men spelarna hade omönstrade strumpor i Manchester-derbyt i oktober.

